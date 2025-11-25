Художница Эллен Шейдлин развелась с мужем

В Петербурге расторгли брак художницы Шейдлин с мужем Евгением

sheidlina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Художница и блогерша Эллен Шейдлин развелась с мужем Евгением. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

В процессе разводящихся не было, так как они находятся не на территории РФ.

Иск удовлетворил мировой судья, поскольку у пары нет ни детей, ни имущественных споров.

Эллен и Евгений были официально женаты с 2018 года, встречались с подросткового возраста. На развод 31-летняя художница подала в октябре 2025 года.

