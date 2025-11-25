На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тару Рид госпитализировали в невменяемом состоянии: «В напиток что‑то добавили»

Актриса Рид обратилась в полицию после госпитализации в невменяемом состоянии
true
true
true

Звезда фильма «Американский пирог» Тара Рид была госпитализирована 23 ноября после того, как практически потеряла сознание во время пребывания в отеле в Роузмонте (Иллинойс). Об этом сообщила сама 50-летняя артистка TMZ.

Издание получило видеозапись, на которой запечатлена Рид после предполагаемого инцидента. На видео видно, как знаменитость, находясь в невменяемом состоянии, усаживают в инвалидное кресло. Судя по всему, это делает сотрудник охраны отеля. Позже актрису перекладывают на носилки, чтобы медики могли вывезти ее из отеля.

По словам актрисы, она заселилась в отель в субботу вечером — и ее могли опоить после того, как она заказала напиток в баре отеля. Рид отметила, что вышла на улицу покурить, а когда вернулась, то бокал накрыт салфеткой, которой она не пользовалась.

Рид рассказала TMZ, что сняла салфетку со стакана и выпила напиток. Актриса говорит, что не помнит, что происходило дальше — только свое последующее пребывание в больнице.

В заявлении для USA TODAY представительница Рид Джейн Оуэн сообщила, что актриса подала заявление в полицию в связи с инцидентом, «в ходе которого, по ее мнению, в напиток что‑то добавили».

В то же время источник TMZ уверяет, что до прибытия медиков артистка кричала сотрудникам отеля: «Ты не знаешь, кто я? Я знаменитая актриса!» Также издание напоминает, что в прошлом у знаменитости были проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами.

Ранее сообщалось, что в Италии повторился сюжет из «Психо» Хичкока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами