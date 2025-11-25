Тару Рид госпитализировали в невменяемом состоянии: «В напиток что‑то добавили»

Звезда фильма «Американский пирог» Тара Рид была госпитализирована 23 ноября после того, как практически потеряла сознание во время пребывания в отеле в Роузмонте (Иллинойс). Об этом сообщила сама 50-летняя артистка TMZ.

Издание получило видеозапись, на которой запечатлена Рид после предполагаемого инцидента. На видео видно, как знаменитость, находясь в невменяемом состоянии, усаживают в инвалидное кресло. Судя по всему, это делает сотрудник охраны отеля. Позже актрису перекладывают на носилки, чтобы медики могли вывезти ее из отеля.

По словам актрисы, она заселилась в отель в субботу вечером — и ее могли опоить после того, как она заказала напиток в баре отеля. Рид отметила, что вышла на улицу покурить, а когда вернулась, то бокал накрыт салфеткой, которой она не пользовалась.

Рид рассказала TMZ, что сняла салфетку со стакана и выпила напиток. Актриса говорит, что не помнит, что происходило дальше — только свое последующее пребывание в больнице.

В заявлении для USA TODAY представительница Рид Джейн Оуэн сообщила, что актриса подала заявление в полицию в связи с инцидентом, «в ходе которого, по ее мнению, в напиток что‑то добавили».

В то же время источник TMZ уверяет, что до прибытия медиков артистка кричала сотрудникам отеля: «Ты не знаешь, кто я? Я знаменитая актриса!» Также издание напоминает, что в прошлом у знаменитости были проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами.

