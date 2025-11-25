На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие книги избавляют от тревоги во время полета

Россияне читают детективы, чтобы избавиться от тревоги во время полета
close
Depositphotos

Подавляющее большинство пассажиров находят спасение от тревог полета в книгах. Об этом стало известно «Газете. Ru» из исследования книжного сервиса «Литрес», авиакомпании S7 и рекомендательного сервиса LiveLib.

Большинство респондентов (86 %) признались, что в полете предпочитают читать или слушать книги. Среди других популярных занятий оказались сон (48 %) и наблюдение за видом из иллюминатора — 38 %.

В целом 62 % опрошенных читают в пути (в самолете, поезде, машине или метро), причем чаще всего путешественники выбирают электронные книги (51 %), а потом бумажные издания — 44 %.

Выбирая книгу в поездку, большинство респондентов руководствуются легкостью и простотой для восприятия, чтобы не перегружать мозг в дороге, поэтому среди литературных предпочтений лидируют: детективы — 60 %; фэнтези — 43 % и современная проза — 39 %.

«Полет на самолете может ощущаться как начало удивительного приключения, а может — как повод для тревоги. <...> Выбор читателей не случаен: погружаясь в остросюжетный детектив или сказочные фэнтези‑миры, становится не до тревог о том, как пройдет полет», — заверила нон‑фикшн‑редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.

Опрос проведен в ноябре 2025 года с участием более 800 пользователей из разных городов России.

Ранее стало известно, что в России выходит коллекционная серия книг «Захар Прилепин: Лучшее».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами