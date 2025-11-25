Стало известно, какие книги избавляют от тревоги во время полета

Россияне читают детективы, чтобы избавиться от тревоги во время полета

Подавляющее большинство пассажиров находят спасение от тревог полета в книгах. Об этом стало известно «Газете. Ru» из исследования книжного сервиса «Литрес», авиакомпании S7 и рекомендательного сервиса LiveLib.

Большинство респондентов (86 %) признались, что в полете предпочитают читать или слушать книги. Среди других популярных занятий оказались сон (48 %) и наблюдение за видом из иллюминатора — 38 %.

В целом 62 % опрошенных читают в пути (в самолете, поезде, машине или метро), причем чаще всего путешественники выбирают электронные книги (51 %), а потом бумажные издания — 44 %.

Выбирая книгу в поездку, большинство респондентов руководствуются легкостью и простотой для восприятия, чтобы не перегружать мозг в дороге, поэтому среди литературных предпочтений лидируют: детективы — 60 %; фэнтези — 43 % и современная проза — 39 %.

«Полет на самолете может ощущаться как начало удивительного приключения, а может — как повод для тревоги. <...> Выбор читателей не случаен: погружаясь в остросюжетный детектив или сказочные фэнтези‑миры, становится не до тревог о том, как пройдет полет», — заверила нон‑фикшн‑редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.

Опрос проведен в ноябре 2025 года с участием более 800 пользователей из разных городов России.

