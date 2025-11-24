На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захар Прилепин бросает вызов клиповому мышлению

В России выходит коллекционная серия книг «Захар Прилепин: Лучшее»
true
true
true
close
Пресс-служба издательства АСТ

В России выходит новая коллекционная серия книг Захара Прилепина под названием «Захар Прилепин: Лучшее», куда вошли такие знаковые произведения, как «Санькя», «Тума» и «Собаки и другие люди». Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-служба издательства АСТ.

Серия призвана возродить жанр «большой прозы», где писатель выступает не просто наблюдателем, но и философом, активно участвующим в исторических событиях. В эпоху клипового мышления и информационного шума она напоминает о ценности книги как символа вечности, смысла и памяти.

Издания выделяются долговечностью и эстетикой. Тканевый зеленый корешок придает им монументальность и современный вид, а европейская кремовая бумага обеспечивает мягкость и контраст с темным шрифтом Academia, что делает чтение удобным.

«Произведения Прилепина — это литературные документы эпохи, которые отражают духовные и социальные противоречия нашего времени, продолжая лучшие традиции русской классической литературы», — говорится в пресс-релизе.

Захар Прилепин — одна из самых ярких и влиятельных фигур в русской литературе XXI века. Его проза отличается жесткостью реализма, поэтическим нервом и экзистенциальной честностью, возвращая читателя к вопросам выбора, веры и достоинства.

Ранее звезда «Гарри Поттера» заявил, что никогда не выйдет из тени своего персонажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами