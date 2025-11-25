На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вор с чулком на голове похитил оборудование на миллионы в Химках: «Скрылся в лесу»

Россиянин в чулке украл музыкальное оборудование на 3,5 млн рублей в Химках
20th Century Fox

В подмосковных Химках сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего мужчину по подозрению в краже дорогостоящего концертного оборудования на сумму более 3,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, инцидент произошел в ноябре 2024 года. Злоумышленник проник на склад в микрорайоне Сходня, перелез через забор и вскрыл окно. Внутри он надел на голову чулок и собрал оборудование для светодиодных экранов, которое затем вынес наружу. Чтобы скрыться, он воспользовался густым лесом рядом со складом.

Злоумышленником, подчеркивается в сообщении правоохранительных органов, оказался бывший сотрудник складского комплекса, уроженец Белгородской области. Знание обстановки помогло ему сориентироваться на месте, но полиция задержала мужчину на Восточном вокзале в Москве.

«Предварительный ущерб от кражи превысил 3,5 млн рублей», — резюмировала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Химкинский городской суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в России арестовали квартиру рэпера Птахи за 35 млн рублей.

