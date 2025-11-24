На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группа «Мураками» представит шоу с симфоническим оркестром

Группа «Мураками» сыграет с симфоническим оркестром в Москве
Представлено PR-службой

Группа «Мураками» представит шоу с симфоническим оркестром в концертном зале «Москва». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба площадки.

Концерт с оркестром, в составе которого ударные, струнные смычковые, медные и деревянные духовые, состоится 29 ноября.

«В прошлом году мы представили шоу с оркестром в Москве, и это было, мягко говоря, волнительно. Теперь мы возвращаемся с обновленной программой и с новыми аранжировками. Мечтаю, чтобы наша музыка звучала так, как мы себе ее представляем — ярко, мощно и с душой», — рассказывает Диляра Вагапова, солистка «Мураками».

Группа «Мураками» существует более 20 лет, коллектив записал 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best».

«Симфорок — это красивая коллаборация разных музыкальных миров. Для «Мураками» — это большое событие, трепет, волнение и предвкушение. Готовим партитуры и с нетерпением ждем репетиций с оркестром. Самое главное в этом — восторг, когда ты слышишь, как твоя музыка начинает меняться и раскрываться с классическими инструментами. Я убежден, что мы покажем свое творчество с новой стороны для наших фанатов», — добавляет гитарист «Мураками» Раиль Латыпов.

Ранее сообщалось, что в концертном зале «Москва» на территории парка «Остров Мечты» пройдет премьера новогоднего шоу «История игрушек».

