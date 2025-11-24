Сказочный патруль и Турбозавры спасут Новый год в шоу «История игрушек»

В концертном зале «Москва» на территории парка «Остров Мечты» пройдет премьера новогоднего шоу «История игрушек» от продюсерского центра «Седьмая Радуга». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба площадки.

На сцене впервые соберутся герои телеканала «МУЛЬТ» — Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. Им предстоит спасти Новый год от козней обиженной Тени.

В шоу с бюджетом более 500 миллионов рублей участвуют более 200 артистов, для проекта изготовлено 300 уникальных костюмов, а более 50 персонажей работают в зрительном зале.

Зал оснащен современной акустической системой, передающей каждую реплику героев, а сцена оборудована гигантскими мультимедийными экранами и мощными проекторами, позволяющим создателям «Истории игрушек» реализовать сложный мэппинг и современную видеографию, рассказывают организаторы.

Во время проведения шоу будут работать тематические фотозоны, ярмарка сувениров и сладостей.

«Главная особенность «Истории игрушек» в том, что спектаклем управляют эмоции зала! Здесь бурные аплодисменты рушат коварные планы, дружный топот прогоняет грусть, а совместный танец превращает детей и родителей в одну большую, счастливую команду», — обещают авторы постановки.

Спектакли будут показывать с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 7 января 2026 года.

