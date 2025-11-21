Галич о внезапных переменах: «Обалдела от того, что случилось с моим лицом»

Блогерша и телеведущая Ида Галич заявила на шоу «Натальная карта», что за последний год столкнулась со стремительными изменениями во внешности.

«Мне нравится свое лицо. Я люблю свое тело, но я обалдела, как за один год я потеряла метаболизм и упругое лицо. Это произошло просто по щелчку», — заявила она.

Галич также отметила, что женщинам приходится сталкиваться с большим количеством испытаний на уровне физиологии.

«Природа так несправедлива к женщинам. Мы что? Рожаем: 9 месяцев носим под сердцем человечка, а нам потом разрезают живот», — посетовала она.

Галич родила дочь 28 июля 2025 года от жениха предпринимателя Олега Ледвича. Звезда в начале 2025 года сообщила о помолвке с избранником, а в конце января 2025 года подтвердила свою беременность. Телеведущая подчеркивала, что они мечтали о ребенке и планировали его.

Блогер вышла на работу через месяц после родов. Она признавалась, что планировала к 20 сентября быть в хорошей форме для съемок в проекте. Ради этого Галич начала соблюдать строгую диету, отказавшись от сладкого, мучного и фастфуда. Однако позже звезда поняла, что не укладывается в такие сжатые сроки. Она перестала требовать от себя быстрых результатов, дав возможность организму спокойно восстанавливаться в своем темпе.

У знаменитости также есть пятилетний сын Леон от Алана Басиева, с которым она рассталась в 2020 году.

