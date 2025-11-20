На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гленн Клоуз вступилась за Ким Кардашьян после провала

Актриса Клоуз защитила звезду реалити Кардашьян после критики сериала «Все честно»
true
true
true
close
Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Американская актриса Гленн Клоуз вступилась за звезду реалити-шоу Ким Кардашьян после провала нового сериала «Все честно». Ее цитирует The Guardian.

«Ким не претендует быть великой актрисой, но она помнила наизусть все свои реплики, ни разу не опоздала и всегда была вовлечена в съемочный процесс», — сказала Клоуз.

По мнению актрисы, плохие оценки сериала связаны с сомнительной репутацией шоу о семье Кардашьян. Кроме того, добавила Клоуз, первые три эпизода сериала были не самыми удачными — она порекомендовала посмотреть все девять.

Сериал «Все честно» получил негативные отзывы у зрителей и критиков — к примеру, на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у картины всего 3% положительных оценок.

В начале ноября Ким Кардашьян в интервью Vanity Fair призналась, что считает свои отношения с искусственным интеллектом «токсичными».

Ранее Софья Каштанова раскрыла секрет возвращения в форму после родов.

