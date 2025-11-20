Гленн Клоуз вступилась за Ким Кардашьян после провала

Американская актриса Гленн Клоуз вступилась за звезду реалити-шоу Ким Кардашьян после провала нового сериала «Все честно». Ее цитирует The Guardian.

«Ким не претендует быть великой актрисой, но она помнила наизусть все свои реплики, ни разу не опоздала и всегда была вовлечена в съемочный процесс», — сказала Клоуз.

По мнению актрисы, плохие оценки сериала связаны с сомнительной репутацией шоу о семье Кардашьян. Кроме того, добавила Клоуз, первые три эпизода сериала были не самыми удачными — она порекомендовала посмотреть все девять.

Сериал «Все честно» получил негативные отзывы у зрителей и критиков — к примеру, на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у картины всего 3% положительных оценок.

В начале ноября Ким Кардашьян в интервью Vanity Fair призналась, что считает свои отношения с искусственным интеллектом «токсичными».

