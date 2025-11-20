Сергей «Паук» Троицкий связал распространение слухов о шантаже Дугина с темными силами

В Telegram-каналах появились сообщения, что лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий шантажирует философа Александра Дугина компроматом с вечеринок из-за его нежелания помочь решить проблемы коллектива. Сам музыкант в беседе с «Газетой.Ru» опроверг эту информацию, отметив, что у него дружественные отношения с Дугиным.

«Я никогда в жизни не угрожал Александру Дугину и никогда не шантажировал его никаким компроматом. У нас хорошие отношения, начиная с 1993 года, когда Александр Дугин и его друг Эдуард Лимонов выдвинули меня на пост мэра Москвы. Александр Дугин всегда в старые лихие 90-е приходил на концерты группы «Коррозия металла», ему всегда все нравилось, и в особенности секс-шоу группы «Коррозия металла». В те времена мы часто с ним выпивали, и поэтому у нас сложились дружественные отношения. Мой отец, Троицкий Сергей Евгеньевич, был доктором философских наук, президентом Академии по комплексному изучению русской нации. И так как я из семьи философа, с Дугиным мы занимались философской полемикой в середине 90-х годов о будущем России. Начиная с 2000-х годов, когда Дугин занялся проектом евразийского союза, мне эти идеи показались полным порожняком. У каждого человека есть свой бизнес, на котором он зарабатывает гроши на жизнь», — сказал он.

Троицкий назвал опубликованные сообщения фейком и предположил, что их появление может быть связано с действием в России «темных сил».

«Сейчас в России такая ситуация — действуют десятки темных сил, и кому выгодно распространение вот этого всего трудно себе представить. В Советском союзе был какой-то фильм про разведчиков, где человека пытали весь фильм. И на него эсэсовец орал: «На кого ты работаешь?!» И как перед крахом СССР, так и перед крахом нынешней территории, даже если всех этих людей, которые распространяют фейки, или членов правительства пытать и пытаться узнать, на кого они работают, то даже под пытками они не смогут сказать. Конечно, глупый обыватель, который ничего не соображает, может сказать, что якобы у кремлевских пиарщиков, которые одновременно являются тройными-четверными агентами по типу Навального, вообще нет никаких мыслей, и они специально высасывают все из пальца, потому что в России уже практически нет персонажей, вокруг которых можно было строить хоть какой-то PR. Предположим, если бы Лимонова не отравили бы, он был бы живой, то можно было бы распространять слухи, что якобы Лимонов хочет это, или какой-то другой значимый человек — Жириновский — хочет на Дугина слить какой-то компромат. Но персонажей нет — как в фильме: пассажиры есть, а персонажей нет», — добавил он.

До этого Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что Сергей «Паук» Троицкий обратился к Александру Дугину с просьбой решить проблемы преследования группы «Коррозия металла» с помощью «влияния в Кремле». По данным СМИ, Дугин отказал в просьбе, после чего музыкант пригрозил связаться с журналистом Такером Карлсоном и показать у него в эфире компромат на философа — видео с различных вечеринок с его участием.

Ранее лидер «Коррозии металла» Троицкий обвинил силовиков в краже шампанского, водки, гитар и баулов.