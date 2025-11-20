На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на вопрос о подаренной Путину пластинке с калмыцким электропанком

Президент РФ Владимир Путин любит хорошую этническую музыку, сообщил ТАСС пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

5 ноября на совете по межнациональным отношениям в Кремле глава «Гильдии межэтнической журналистики» Маргарита Лянге подарила лидеру пластинки лучших песен на языках народов России. Там в том числе была композиция «Полынь» калмыцкой этно-электропанк-группы Hagrin.

«Не знаю, послушал ли [президент подаренную ему пластинку], но вряд ли было время», — сказал представитель Кремля.

В 2021 году во время прямой линии Путин ответил на вопрос, поет ли он песни, когда отдыхает. Глава государства отметил, что, выпив, русские люди иногда начинают петь. По словам политика, он мало чем отличается от подавляющего большинства наших граждан и исполняет мелодичные и содержательные советские песни.

А в прошлом году во время визита в Высшую школу музыки в Якутске президент назвал в числе любимых композиторов Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта и Петра Чайковского.

Ранее Путин сыграл на рояле перед встречей с лидером Китая.

