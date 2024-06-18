Путин перечислил своих любимых композиторов

Российский президент Владимир Путин признался в любви к музыке Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер РФ посетил Высшую школу музыки в Якутске, и ее ученики поинтересовались у президента, какие композиторы ему нравятся.

«Русская классика — Чайковский, конечно, зарубежная — Моцарт», — ответил Путин, уточнив, что он также любит слушать композиции Франца Шуберта, и что ему в целом очень импонирует фортепианная музыка.

В прошлом году президент РФ публично обратил внимание на то, что на Западе российские артисты столкнулись с «достаточно агрессивной дискриминацией» и попытками «отменить» достижения русских художников, композиторов и писателей.

По словам Путина, те, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия в первую очередь «обкрадывают сами себя». Российский лидер также заявил, что на фоне происходящего меценаты должны поддерживать артистов из РФ.

Ранее Путин наградил писателя, написавшего о нем книгу.