Танцор Булановой отреагировал на предложение «Иванушек International»

Танцор Булановой Берегуля заявил, что ему не поступало предложение о сотрудничестве с «Иванушками»

Легендарный танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля в комментарии «Газете.Ru» заявил, что ему не поступало предложений о сотрудничестве от «Иванушек International».

«Я так понял это был прикол и никаких предложений не поступало», — рассказал Берегуля.

Участники группы «Иванушки International» заявили, что готовы забрать знаменитых танцоров Татьяны Булановой.

Солист группы Кирилл Туриченко поделился, что в будущем зрители вполне могут увидеть танцоров Булановой на выступлении «Иванушек».

«Знаете, это как хорошая русская изба — мы принимаем всех обездоленных артистов и талантливых людей. Все приходите к «Иванушкам»! Мы примем, у нас большая сцена», — сказал певец.

Участник коллектива Андрей Григорьев-Апполонов также раскрыл, что однажды позвонил Булановой, чтобы выразить восхищение ее завирусившимся в сети танцорам, с которыми та выступила на праздновании дня рождения певца летом.

«Буквально через неделю понесся этот хайп. Я ей звоню, говорю: «Танечка, вот после моего ДР у тебя такой вот прикол произошел». Она говорит: «Да». Я ей говорю: «Я надеюсь, ты им подняла зарплату в два раза танцорам, потому что они этого реально заслуживают». Она сказала: «Я подумаю», — вспомнил Григорьев-Апполонов.

Знаменитый танцор Дмитрий Берегуля, выступавший в команде Татьяны Булановой давно не появлялся с ней на сцене. Он не вышел на сцену на «Новой волне» , которая проходила в августе этого года в Казани, а также не поехал в осенний тур по Дальнему Востоку и Сибири. По некоторым данным, Берегуля взял паузу из-за болей в спине. Два других танцора прекратили сотрудничество с Булановой. По данным Mash они не могут найти новую работу. Звезды интернета покинули исполнительницу в поисках места «пожирнее», но оказались невостребованными.

Ранее Буланова прокомментировала уход своих танцоров.