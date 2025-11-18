На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда Голливуда назвала фильм Кончаловского худшим за свою карьеру

Актриса Эль Фаннинг призвала не смотреть фильм Кончаловского про Щелкунчика
close
Phil McCarten/Reuters

Американская актриса Эль Фаннинг в подкасте Off Menu призвала не смотреть фильм режиссера Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный король», в котором сыграла главную роль.

Фаннинг отметила, что была ребенком, когда снималась в картине. Она призналась, что не имеет ничего общего с фильмом. Она назвала проект Кончаловского про Щелкунчика худшей лентой в ее карьере.

«В нем сыграли Нейтан Лейн, а Джон Туртурро исполнил роль Крысиного Короля! Я знаю (это прекрасный актерский состав). Но он (фильм) просто не сработал», — поделилась артистка.

Съемки фильма проходили в Венгрии. По словам Фаннинг, самым ее ярким воспоминанием с того периода стал местный сыр, который она там ела.

«Щелкунчик и Крысиный король» снят мотивов одноименной сказки Эрнста Гофмана и балета Петра Чайковского. Премьера фильма в США состоялась 24 ноября 2010-го, а в России — 1 января следующего года. В картине также снялись Фрэнсис де ла Тур, Аарон Майкл Дрозин, Ричард Грант, Юлия Высоцкая, Ширли Хендерсон, Чарли Роу.

Ранее в Китае остановили показ японских фильмов.

