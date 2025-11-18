Звезда Голливуда назвала фильм Кончаловского худшим за свою карьеру

Американская актриса Эль Фаннинг в подкасте Off Menu призвала не смотреть фильм режиссера Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный король», в котором сыграла главную роль.

Фаннинг отметила, что была ребенком, когда снималась в картине. Она призналась, что не имеет ничего общего с фильмом. Она назвала проект Кончаловского про Щелкунчика худшей лентой в ее карьере.

«В нем сыграли Нейтан Лейн, а Джон Туртурро исполнил роль Крысиного Короля! Я знаю (это прекрасный актерский состав). Но он (фильм) просто не сработал», — поделилась артистка.

Съемки фильма проходили в Венгрии. По словам Фаннинг, самым ее ярким воспоминанием с того периода стал местный сыр, который она там ела.

«Щелкунчик и Крысиный король» снят мотивов одноименной сказки Эрнста Гофмана и балета Петра Чайковского. Премьера фильма в США состоялась 24 ноября 2010-го, а в России — 1 января следующего года. В картине также снялись Фрэнсис де ла Тур, Аарон Майкл Дрозин, Ричард Грант, Юлия Высоцкая, Ширли Хендерсон, Чарли Роу.

