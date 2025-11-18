Стас Пьеха заявил о проблемах у людей, которые считали Пашу Техника душевным

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем отношении к резонансу вокруг фигуры рэпера Паши Техника, который ушел из жизни в этом году в возрасте 40 лет.

«Я видел его в коротких роликах, но не слушал ни одного трека Паши Техника, не смотрел ни один подкаст с ним целиком. Так как нет желания слушать человека, который как бы уже умирает — находится под воздействием веществ с нарушенной моторикой, речью. Мне больно на это смотреть, просто не могу. Считаю, что если люди видели в нем что-то прикольное, мемное, душевное, у них тоже какие-то проблемы. Насколько знаю, он был и в нашей клинике тоже, но быстро прошагал и ушел дальше. К сожалению, наркомания — такая вещь, от которой человек не излечится, пока сам этого не пожелает», — заявил Пьеха.

