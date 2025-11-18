На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Проживает хороший период»: Стас Пьеха рассказал о здоровье знаменитой бабушки

Певец Пьеха заявил об улучшении состояния народной артистки Эдиты Пьехи
Photoagency Interpress/Global Look Press

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» рассказал о самочувствии знаменитой бабушки, народной артистки страны Эдиты Пьехи, которой в этом году исполнилось 88 лет.

«Мне нравится, как она сейчас живет. Мы и здоровье ее поправили, и она сама как-то воспряла. Очень вдохновляюсь от нашего общения, разговоров. У меня есть милая фотка, как она сидит на солнышке, с котиком, греется в солнечных лучах. Я смотрю на нее и вижу, что у Эдиты Станиславовны есть удовлетворение от жизни. Это очень важно. А еще у нее есть все мы, и она тоже это чувствует и очень благодарит нас. Мне кажется, сейчас она проживает хороший период», — заявил Пьеха.

Полное интервью с Пьехой читайте здесь. В нем он, в частности, рассказал о воспитании сына, наркозависимости, сумасшедших фанатах и последствиях участия в «Фабрике звезд».

Ранее Пьеха признался, что на «Фабрике звезд» ему хотели устроить показательную порку из-за бабушки.

