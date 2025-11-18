На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Куклачев назвал фейком новости о завершении карьеры

Куклачев опроверг сообщения о завершении карьеры
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Новости, согласно которым народный артист РСФСР Юрий Куклачев планирует завершить свою карьеру, не соответствуют действительности. Об этом профессиональный дрессировщик кошек сообщил ТАСС.

«Появился очередной фейк. Корреспондент <...> написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Поэтому это все неправильно», — сказал артист.

Куклачев добавил, что сейчас он вместе с командой работает над новой большой программой по созданию шоу с кошками. По словам дрессировщика, в скором времени он отправится в Сибирь для показа спектакля «Самый добрый клоун».

О завершении карьеры сообщал «Абзац». Журналисты отметили, что Куклачев сам рассказал о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. При этом его заработок состоит только из продаж книг, которые «создают ажиотаж», следует из материала.

Ранее Куклачев нашел виновных в дефиците клоунов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами