Куклачев назвал фейком новости о завершении карьеры

Новости, согласно которым народный артист РСФСР Юрий Куклачев планирует завершить свою карьеру, не соответствуют действительности. Об этом профессиональный дрессировщик кошек сообщил ТАСС.

«Появился очередной фейк. Корреспондент <...> написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Поэтому это все неправильно», — сказал артист.

Куклачев добавил, что сейчас он вместе с командой работает над новой большой программой по созданию шоу с кошками. По словам дрессировщика, в скором времени он отправится в Сибирь для показа спектакля «Самый добрый клоун».

О завершении карьеры сообщал «Абзац». Журналисты отметили, что Куклачев сам рассказал о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. При этом его заработок состоит только из продаж книг, которые «создают ажиотаж», следует из материала.

