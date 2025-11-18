«Сталкерили в подъезде»: Стас Пьеха рассказал о странных поступках фанатов

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» признался, что после участия в «Фабрике звезд» столкнулся с неадекватной любовью фанатов, которая едва не стоила ему жизни.

«Все было: караулили у дома, в кустах сидели, на капот и под колеса машины бросались — я чуть в реку однажды не улетел с набережной, — в салон залезали, подкидывали послания и таинственные предметы, по ночам сталкерили в подъезде... Столь лютое вторжение в личную жизнь очень неприятно», — поделился артист, в нулевые ставший одним из победителей четвертого сезона проекта.

Он также отметил, что с годами отношение поклонников кардинально изменилось: «Тогда я был в статусе героя реалити, которого можно было при встрече потрепать, постучать ему по спине. Сейчас это перерос, стал артистом с большим бэкграундом, ко мне более уважительно относятся. Конечно, все равно стараюсь выходить на улицу как бы незаметно — в очках, кепке, — но ситуация значительно легче. Просто после «Фабрики» у меня не получалось принять тот факт, что больше не могу быть свободным, гулять где хочу. Теперь же мне с этим абсолютно комфортно».

Полное интервью с Пьехой читайте здесь.

