На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сталкерили в подъезде»: Стас Пьеха рассказал о странных поступках фанатов

Певец Пьеха признался, что стал жертвой неадекватного поведения поклонников
true
true
true
close
Из личного архива

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» признался, что после участия в «Фабрике звезд» столкнулся с неадекватной любовью фанатов, которая едва не стоила ему жизни.

«Все было: караулили у дома, в кустах сидели, на капот и под колеса машины бросались — я чуть в реку однажды не улетел с набережной, — в салон залезали, подкидывали послания и таинственные предметы, по ночам сталкерили в подъезде... Столь лютое вторжение в личную жизнь очень неприятно», — поделился артист, в нулевые ставший одним из победителей четвертого сезона проекта.

Он также отметил, что с годами отношение поклонников кардинально изменилось: «Тогда я был в статусе героя реалити, которого можно было при встрече потрепать, постучать ему по спине. Сейчас это перерос, стал артистом с большим бэкграундом, ко мне более уважительно относятся. Конечно, все равно стараюсь выходить на улицу как бы незаметно — в очках, кепке, — но ситуация значительно легче. Просто после «Фабрики» у меня не получалось принять тот факт, что больше не могу быть свободным, гулять где хочу. Теперь же мне с этим абсолютно комфортно».

Полное интервью с Пьехой читайте здесь.

Ранее Стас Пьеха назвал себя не очень успешным отцом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами