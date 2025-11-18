В Рим впервые доставили сосуд с кровью Христа

Сосуд с землей, орошенной кровью Христовой, впервые доставили в римскую церковь Святого Спасителя в Лауро (Сан-Сальваторе-ин-Лауро). Реликвия веками хранилась в северном городе Мантуя, в церкви Святого Андрея и никогда не покидала ее, передает ТАСС.

Согласно вере католиков, в сосуде хранилась земля, орошенная кровью Христа. Как отмечается, в связи с прибытием святыни в церковь Святого Спасителя, там была проведена торжественная месса под руководством монсеньора Эдоардо Черрато, почетного епископа Ивреи. Этот святыня пробудет на хранении в Риме до 25 ноября.

21 ноября запланирована процессия на другой берег Тибра — в собор Святого Петра, где также состоится торжественная служба. В рамках этого события будет выставлено также копье римского сотника Лонгина, которое хранится в Ватикане много веков.

По преданию, именно Лонгин на Голгофе проткнул копьем распятого Христа, завершив его страдания. В момент этого действия кровь Спасителя брызнула ему в глаза, и он избавился от катаракты. После этого произошла его христианизация. Лонгин собрал землю с каплями крови в сосуд и носил ее с собой. Святыня была обнаружена в Мантуе императором Карлом Великим в начале IX века. Император передал находку Папе Римскому Льву III (ок. 750–816), который признал ее как святыню.

