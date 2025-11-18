Певец Державин высказался о популярности душевных песен

Певец Андрей Державин заявил в разговоре с «Пятым каналом», что понимание душевной песни и ее ценность зависит от самих слушателей.

«Время покажет, что такое душевная песня для душевных людей: люди разные, песни разные, время выбирает героев», — сказал Державин.

Он отметил, что процесс создания музыки нередко бывает непредсказуем. По словам певца, одни композиции могут родиться неожиданно, а другие песни приходится сочинять на протяжении долгого времени.

«Можно долго сидеть, пыхтеть и сочинять, а потом вдруг выясняется то, что ты что-то сделал «вот так» на гитаре для друзей, — это лучшая песня на свете, которую знало человечество в своей истории», — поделился исполнитель.

Державин также упомянул свой хит «Не плачь, Алиса», который, по его словам, давно полюбился слушателям и зрителям на его концертах. Музыкант признался, что с большим удовольствием продолжает исполнять эту песню на своих выступлениях.

Ранее продюсер Александр Толмацкий высказался о популярности русской национальной музыки.