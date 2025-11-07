На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Продюсер Толмацкий высказался о популярности русской национальной музыки

Продюсер Толмацкий заявил, что популярность русских национальных песен сохранится надолго
true
true
true
close
Пресс-служба ТНТ

Продюсер Александр Толмацкий заявил в беседе с «Пятым каналом», что тенденция на «русскость» в музыке сохранится на долгое время.

«Эта тенденция: этническая музыка, эта вся «русскость» — это надолго», — сказал Толмацкий.

Он упомянул народную артистку РФ Надежду Кадышеву, отметив, что сегодня она является героем молодежи номер один. По мнению продюсера, такие веяния не созданы искусственно, являясь закономерной реакцией народа на нынешние реалии и происходящее в стране.

Толмацкий объяснил, что молодых слушателей привлекает не чувство ностальгии, а национальная идея. Продюсер назвал это «русским духом».

Ранее певец Дмитрий Маликов выступил против нецензурной лексики на сцене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами