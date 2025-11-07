Продюсер Толмацкий высказался о популярности русской национальной музыки

Продюсер Александр Толмацкий заявил в беседе с «Пятым каналом», что тенденция на «русскость» в музыке сохранится на долгое время.

«Эта тенденция: этническая музыка, эта вся «русскость» — это надолго», — сказал Толмацкий.

Он упомянул народную артистку РФ Надежду Кадышеву, отметив, что сегодня она является героем молодежи номер один. По мнению продюсера, такие веяния не созданы искусственно, являясь закономерной реакцией народа на нынешние реалии и происходящее в стране.

Толмацкий объяснил, что молодых слушателей привлекает не чувство ностальгии, а национальная идея. Продюсер назвал это «русским духом».

