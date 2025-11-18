Адвокат Филиппа Киркорова о закрытом суде по кредиту: «Личность колоритная»

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Роман Кузьмин раскрыл детали суда по кредиту, предстоящего певцу. Его цитирует Telegram-канал 112.

По словам Кузьмина, он сразу же запросил для артиста закрытое заседание, чтобы защитить его частную жизнь.

«Личность весьма колоритная» — выразился адвокат Роман Кузьмин

В 2020 году, подтвердил он, Киркоров взял кредит в МКБ, после банк уступил долг компании «Социум Трейд», и с артистом заключили новое соглашение. По словам представителя Киркорова, 97% долга погашено, а оставшиеся 12 млн рублей должны были быть списаны за выступление на новогоднем корпоративе банка в 2022 году.

Вопрос с долгом после выступления считали закрытым, однако после смены руководства банка с Киркорова снова затребовали 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине.