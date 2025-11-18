На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тодоренко мечтает о четвертом ребенке, но пока «завязала с родами»

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что мечтает о дочери из-за драк сыновей
true
true
true
close
Владимир Андреев/Picvario Media/Global Look Press

Телеведущая Регина Тодоренко призналась юбилее журнала Psychologies, что мечтает о четвертом ребенке — о дочери. Ее слова передает Super.ru.

По словам артистки, наличие девочки в семье могло бы сделать домашнюю атмосферу спокойнее, поскольку ее сыновья часто конфликтуют.

«Всегда дома борьба, драки, разборки. Потому что они однополые. Наверное, если бы была девочка, было бы полегче, но может я ошибаюсь., — заявила знаменитость.

Тем не менее Тодоренко подчеркнула, что на данный момент она «завязала с родами». Телеведущая замужем за певцом Владом Топаловым с июля 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у пары появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава, а в июне 2025-го — подтвердила слухи о третьей беременности.

В октябре Тодоренко призналась, что похудела на килограмм спустя месяц после родов, которые состоялись у нее 25 сентября 2025 года. Уже в октябре телеведущая приступила к съемкам, объяснив это необходимостью «не выпадать из профессии».

Ранее Семенович заявила, что домохозяйкам надо платить миллионы рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами