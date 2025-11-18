Тодоренко мечтает о четвертом ребенке, но пока «завязала с родами»

Телеведущая Регина Тодоренко призналась юбилее журнала Psychologies, что мечтает о четвертом ребенке — о дочери. Ее слова передает Super.ru.

По словам артистки, наличие девочки в семье могло бы сделать домашнюю атмосферу спокойнее, поскольку ее сыновья часто конфликтуют.

«Всегда дома борьба, драки, разборки. Потому что они однополые. Наверное, если бы была девочка, было бы полегче, но может я ошибаюсь., — заявила знаменитость.

Тем не менее Тодоренко подчеркнула, что на данный момент она «завязала с родами». Телеведущая замужем за певцом Владом Топаловым с июля 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у пары появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава, а в июне 2025-го — подтвердила слухи о третьей беременности.

В октябре Тодоренко призналась, что похудела на килограмм спустя месяц после родов, которые состоялись у нее 25 сентября 2025 года. Уже в октябре телеведущая приступила к съемкам, объяснив это необходимостью «не выпадать из профессии».

