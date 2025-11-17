На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лера Кудрявцева рассказала, почему от нее ушла няня

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что няня отказалась работать с ней
true
true
true
close
leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в шоу «Звезды сошлись», что на днях от нее ушла няня.

Кудрявцева отметила, что женщина была хорошим кандидатом на должность няни для ее дочери. У сиделки был опыт педагога начальных классов. Но в итоге женщина отказалась от вакансии после первого дня работы.

«Сегодня впервые она осталась у меня дома ночевать и утром написала мне письмо, что, наверное, я все-таки не могу, дочке 14 лет, и она всю ночь из-за нее не спала. Я потратила месяц просто так, мне сейчас заново искать няню», — поделилась телеведущая.

По словам Кудрявцевой, у нее должны работать две няни с графиком 3/3. Она объяснила необходимость в помощницах своей карьерой и плотным расписанием. В задачи няни входит отвезти и забрать дочь телеведущей из гимназии, а также накормить и уложить спать ребенка.

Для Кудрявцевой важно, чтобы ее помощница любила детей и была чистоплотна.

Кудрявцева воспитывает дочь Машу от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Девочка родилась в 2018 году. Телеведущая воспользовалась процедурой ЭКО, чтобы дочь появилась на свет. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

Ранее Лера Кудрявцева возмутилась сообщениям о своей кончине.

