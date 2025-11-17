В Эрмитаже повысится стоимость билетов

Стоимость билетов в Эрмитаж с 1 декабря составит 700 рублей

Стоимость билетов в Главный музейный комплекс и Главный штаб Эрмитажа с 1 декабря повысится до 700 рублей. Об этом музей сообщил на своем сайте.

«С 1 декабря базовая стоимость билета в Эрмитаж составит 700 рублей и будет сопоставима с ценами в крупных российских музеях», — говорится в сообщении.

Там добавили, что цена билета в 500 рублей останется для вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам.

Социальные программы музея сохранятся, включая бесплатный вход для всех категорий граждан восемь дней в году.

Главный музейный комплекс Эрмитажа расположен в историческом центре Санкт-Петербурга. Он включает в себя Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. В них открыты для посещения 365 залов. В распоряжении музея также находятся Главный штаб, Музей Императорского фарфорового завода, реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» и Меншиковский дворец.

Современная коллекция музея насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.

