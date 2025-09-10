На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Михаила Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил доктора исторических наук Михаила Пиотровского на должность генерального директора петербургского музея Эрмитажа. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа на пятилетний срок», — говорится в сообщении.

Пиотровский начал работать в Эрмитаже в 1991 году в качестве первого замдиректора по научной работе. Через год его назначили директором музея.

В период его руководства были открыты выставочные центры Эрмитажа в Амстердаме, Лондоне и Лас-Вегасе, а также филиал в Казани. В 2003 году награжден президентской премией в области литературы и искусства. В 2017-м Пиотровский получил Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства за вклад в сохранение культурного наследия.

В сентябре 2022 года директора музея переназначили на должность на три года.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж может запретить фотосессии в музее после скандала с посетителями.

