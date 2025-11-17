Бывшая жена Краско требовала с его сиделки 10 тыс. рублей

Сиделка Краско Пашкова заявила, что семья актера требовала с нее 10 тыс. рублей

Сиделка Ивана Краско Дарья Пашкова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что бывшая жена и сыновья актера требуют с нее 10 тыс. рублей.

По словам Пашковой, семья артиста начала просить с нее деньги после прощания с ним. Помощница отметила, что ей пришлось самостоятельно собирать средства на церемонию, так как денег не было.

«Помог Дмитрий Харатьян, и дочка прислала 10 тысяч рублей. Ко мне приехал директор его бывший, я отдала деньги, но он сказал оставить себе эти 10 тысяч», — вспомнила девушка.

Пашкова отметила, что экс-супруга Краско и его дети до сих пор требуют эту сумму.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Ранее помощница Краско рассказала, что оставил ей актер.