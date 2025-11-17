На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена Краско требовала с его сиделки 10 тыс. рублей

Сиделка Краско Пашкова заявила, что семья актера требовала с нее 10 тыс. рублей
true
true
true
close
Ленфильм, Централ Партнершип

Сиделка Ивана Краско Дарья Пашкова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что бывшая жена и сыновья актера требуют с нее 10 тыс. рублей.

По словам Пашковой, семья артиста начала просить с нее деньги после прощания с ним. Помощница отметила, что ей пришлось самостоятельно собирать средства на церемонию, так как денег не было.

«Помог Дмитрий Харатьян, и дочка прислала 10 тысяч рублей. Ко мне приехал директор его бывший, я отдала деньги, но он сказал оставить себе эти 10 тысяч», — вспомнила девушка.

Пашкова отметила, что экс-супруга Краско и его дети до сих пор требуют эту сумму.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Ранее помощница Краско рассказала, что оставил ей актер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами