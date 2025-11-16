Новый альбом «Высоцкий. Высота» выпустили при помощи ИИ

Голос Высоцкого отреставрирован с помощью ИИ в новом альбоме

В альбоме «Высоцкий. Высота» применялись нейросети. Об этом rg.ru сообщил генеральный продюсер проекта Александр Мамонов.

Команда проекта отреставрировала голос Высоцкого в его старых произведениях с помощью искусственного интеллекта. Современный ансамбль «Мелодия» сделал аранжировку композиций. Всего в альбоме 12 песен.

«При подготовке альбома мы отнеслись к наследию Владимира Семеновича с тем же трепетом, с каким реставраторы относятся к полотнам великих мастеров. Благодаря альбому поклонники вновь услышат голос Высоцкого в идеальном качестве. Это не просто переиздание классики, речь о возрождении наследия для нового поколения», — поделился Мамонов.

24 октября пройдет выступление цифрового Высоцкого состоится на сцене «Лайв Арены» в Москве. К нему присоединятся виртуальные образы Полины Гагариной, Леонида Агутина, Григория Лепса и Сергея Шнурова. Песни артиста прозвучат в новых аранжировках для джазового и симфонического оркестра.

Ранее сообщалось, что Папа Римский принял в Ватикане Монику Белуччи и Эмира Кустурицу.