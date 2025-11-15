На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анна Хилькевич не сошлась характерами с отцом своих троих дочерей

Актриса Хилькевич заявила, что они с мужем Волковым очень разные
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вышла в свет с мужем Артуром Волковым. На полях премии OK! Awards актриса рассказала об отношениях с отцом своих троих дочерей, пишет kp.ru.

По словам Хилькевич, они с Волковым стараются не перекладывать на нянь ответственность за дочерей, младшей из которых год, и быть вовлеченными родителями.

Вместе с тем супруги согласились с мнением рэпера Басты, который недавно признался, что за 18 лет так и не сошелся характером с женой, и доволен этим, поскольку таким образом ему не скучно.

«Мне кажется, нам не скучно. Я бы не сказал, что мы сошлись характерами, но мы всегда находим общие точки соприкосновения», — поделился Волков.

По мнению Хилькевич, они с супругом «очень-очень» разные.

«Мы вроде бы и одинаковые, и вроде бы очень-очень разные, но мы прям дополняем друг друга, то есть и темпераментами, и так далее», — говорит она.

Накануне Хилькевич рассказала о табу в отношениях с мужем. По словам актрисы, у них обоих телефоны в открытом доступе.

Ранее Регина Тодоренко вышла в свет с мужем через месяц после третьих родов.

