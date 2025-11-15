На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Одна из самых дорогих певиц России призналась в любви к «дошираку»

Певица Буланова заявила, что готовит только лапшу быстрого приготоления
Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Одна из самых дорогих певиц России Татьяна Буланова призналась, что почти не готовит дома. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам Булановой, у артистов часто нет времени на готовку. Певица пошутила, что она «не хозяйка» и готовит только лапшу быстрого приготовления.

«Моя коллега спросила: «Какое твое любимое блюдо, которое ты готовишь?», я говорю: «Ну, «Доширак». Говяжий. Острый я люблю», — рассказала она.

Буланова добавила, что очень любит острую еду.

В июле 2025 года родюсер Леонид Дзюник на фоне вирусной популярности песен Татьяны Булановой в соцсетях раскрыл многомиллионные гонорары звезды. По его словам, Буланова за выступление зарабатывает в пределах трех-пяти миллионов рублей.

Недавно Буланова раскрыла детали закрытия своего ресторана. По словам звезды, ее бизнес в Санкт-Петербурге перестал быть рентабельным.

Ранее Стаса Михайлова рассмешили вопросом о старости.

