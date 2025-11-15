На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Папа Римский спустя 100 лет вернул в Канаду артефакты из музеев Ватикана

Ватикан вернул коренным народам Канады 62 артефакта
VATICAN MEDIA/Global Look Press

Папа Римский Лев XIV передал в дар Конференции епископов Канады 62 исторических артефакта коренных народов республики. Об этом сообщает служба печати Ватикана.

В пресс-релизе уточняется, что артефакты находились в этнологических коллекциях музеев на территории Святого Престола. В Ватикан они попали в 1925 году: католические миссионеры присылали их в течение двух лет к выставке.

Лев XIV отметил, что эти дары являются «конкретным знаком диалога, уважения и братства» и свидетельствуют об «истории встречи веры с культурой коренных народов».

Его предшественник папа Франциск побывал в канадском городе Эдмонтон летом 2022 года. Во время визита он извинился за роль католической церкви в жестоком обращении с детьми коренных народов в школах-интернатах. Ватикан назвал поездку «покаянным паломничеством».

Ранее папе Римскому подарили руль от «Феррари».

