На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Дома-2» о причинах расставания с женой: «18 аперолей в день»

Звезда реалити-шоу Антон Гусев назвал алкоголь причиной развода с Романец
true
true
true
close
Амина Centr/YouTube

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев раскрыл причины расставания с женой — своей коллегой по телепроекту Викторией Романец. О рухнувшем браке он рассказал на YouTube-шоу «Амина Centr».

Брак с Романец закончился через пять лет после свадьбы после того, как супруга обвинила Гусева в изменах. Измены мужчина опровергает — он заявил, что причиной разлада стало отношение бывшей жены к спиртному.

«В моем окружении все выпивают. Поэтому и в браке я считал это нормальным, но там было так, что человек выпивал за день восемнадцать аперолей. То есть это уже переходило грани. Плюс человек детей не хотел», — сказал ведущий трезвый образ жизни Гусев.

36-летний блогер подчеркивает, что разошелся с удовольствием и ни о чем не сожалеет. Также он уверяет, что старался закрывать все финансовые потребности жены.

Накануне в Москве мировому судье поступило заявление актера Марка Богатырева о разводе с актрисой Татьяной Арнтгольц.

Ранее Вика Цыганова рассказала о реакции мужа на ее пластику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами