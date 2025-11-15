Звезда «Дома-2» о причинах расставания с женой: «18 аперолей в день»

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев раскрыл причины расставания с женой — своей коллегой по телепроекту Викторией Романец. О рухнувшем браке он рассказал на YouTube-шоу «Амина Centr».

Брак с Романец закончился через пять лет после свадьбы после того, как супруга обвинила Гусева в изменах. Измены мужчина опровергает — он заявил, что причиной разлада стало отношение бывшей жены к спиртному.

«В моем окружении все выпивают. Поэтому и в браке я считал это нормальным, но там было так, что человек выпивал за день восемнадцать аперолей. То есть это уже переходило грани. Плюс человек детей не хотел», — сказал ведущий трезвый образ жизни Гусев.

36-летний блогер подчеркивает, что разошелся с удовольствием и ни о чем не сожалеет. Также он уверяет, что старался закрывать все финансовые потребности жены.

