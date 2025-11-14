Звезда «Папиных дочек» посмеялась над разглядывающими одну часть ее тела людьми

Актриса Мельникова после комплиментов ее ногам наклеила на себя временные татуировки

Звезда сериалов «Папины дочки» и «Волшебный участок» Дарья Мельникова оказалась среди гостей нового выпуска шоу «Кстати». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы «VK Видео».

Мельникова посмеялась над людьми, разглядывающими одну часть ее тела — ноги.

«Я сходила недавно на премьеру «Папиных дочек» — там написали, что я очень хорошо выгляжу, что у меня очень красивые ноги. Поэтому для всех, кто так написал, я специально наклеила небольшие татуировки», — пошутила она о полученных комплиментах.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября 2023 года. В новых сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодой отец самостоятельно воспитывает девочек. Премьера последнего на данный момент третьего сезона шоу состоялась 2 января 2025 года.

В октябре а кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера семейного фильма «Папины дочки. Мама вернулась», о которой, вероятно, и говорит Мельникова в интервью.

