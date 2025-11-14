На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Папиных дочек» посмеялась над разглядывающими одну часть ее тела людьми

Актриса Мельникова после комплиментов ее ногам наклеила на себя временные татуировки
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериалов «Папины дочки» и «Волшебный участок» Дарья Мельникова оказалась среди гостей нового выпуска шоу «Кстати». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы «VK Видео».

Мельникова посмеялась над людьми, разглядывающими одну часть ее тела — ноги.

«Я сходила недавно на премьеру «Папиных дочек» — там написали, что я очень хорошо выгляжу, что у меня очень красивые ноги. Поэтому для всех, кто так написал, я специально наклеила небольшие татуировки», — пошутила она о полученных комплиментах.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября 2023 года. В новых сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодой отец самостоятельно воспитывает девочек. Премьера последнего на данный момент третьего сезона шоу состоялась 2 января 2025 года.

В октябре а кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера семейного фильма «Папины дочки. Мама вернулась», о которой, вероятно, и говорит Мельникова в интервью.

Накануне сообщалось, что Саша Петров вернется к роли бездомного во втором «Камбэке».

Ранее в Госдуме объяснили интерес зумеров к эпохе 90-х.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами