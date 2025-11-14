На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карди Би родила четвертого ребенка и сразу пошла на вечеринку

Рэперша Карди Би вышла в свет в черном после рождения четвертого ребенка
iamcardib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская рэперша Карди Би стала матерью в четвертый раз и сразу пошла на вечеринку. Об этом сообщил фанатский аккаунт певицы в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Через несколько часов после объявления о родах 33-летнюю артистку заметили на вечеринке по случаю открытия магазина детского бренда в Нью-Йорке.

Для этого выхода в свет певица выбрала черный укороченный пуховик, черную мини-юбку, черную шляпу с бантом и туфли на каблуках.

Четвертый ребенок Карди Би стал ее первым совместным ребенком с партнером-футболистом Стефоном Диггсом.

«Карди здорова и счастлива», — подтвердил в беседе с изданием People ее представитель.

Карди также опубликовала в Instagram снимок, на котором она идет по коридору в том же наряде, в котором была на вечеринке бренда.

«Моя жизнь всегда была сочетанием разных глав и сезонов. Моя последняя глава стала началом нового сезона», — подписала кадр она.

Рэперша в третий раз стала матерью 7 сентября прошлого года. При этом звезда сообщила о рождении дочери только спустя пять дней. Предыдущих детей она родила от рэпера Оффсета.

Перед родами Карди Би признавалась, что не мыла голову два месяца.

Ранее Карди Би потеряла бриллиант для пирсинга на ягодицах.

