«Я понимаю, что такое Родина!»: Метелкин о своей роли в боевике «Завербованный»

Шпионский боевик «Завербованный» появится в российских кинотеатрах 15 января 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили пресс-службе проекта.

Режиссер Андрей Пантелеев раскрыл главную философскую линию картины: по его словам, фильм рассказывает о том, как честь, достоинство, верность и дружба помогают человеку победить врага и встать на сторону добра и справедливости.

«Центральная тема фильма — борьба каждого человека с «бесами» внутри себя, с тлетворными идеями превосходства одних людей над другими. Мы живем в мире, где правда и ложь смешиваются и меняются местами. Люди, которые еще вчера являлись твоими единомышленниками, вдруг подхватывают «вирус» лжи, превращаясь в настоящих «бесов», — пояснил он.

В центре истории — следователь по особо важным делам Андрей Романов (Александр Метелкин). Ему поручено возглавить секретную межведомственную группу для нейтрализации угрозы биологического оружия, разрабатываемого вражеской лабораторией.

Метелкин назвал проект захватывающим боевиком с яркими экшн-сценами. Он отметил, что роль стала для него новым опытом.

«Разумеется, мне очень близки действия моего героя: я понимаю, что такое Родина!» — заявил артист.

В фильме также снялись Иван Охлобыстин, Ника Здорик, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин и другие. Проект создан кинокомпаниями Fenix Cinema Production, Goldfield Entertainment и «Веста» при поддержке дистрибьютора «Центр кино».

