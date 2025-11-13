На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я понимаю, что такое Родина!»: Метелкин о своей роли в боевике «Завербованный»

Шпионский боевик «Завербованный» выйдет в российский прокат 15 января 2026 года
true
true
true
close
Центр кино

Шпионский боевик «Завербованный» появится в российских кинотеатрах 15 января 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили пресс-службе проекта.

Режиссер Андрей Пантелеев раскрыл главную философскую линию картины: по его словам, фильм рассказывает о том, как честь, достоинство, верность и дружба помогают человеку победить врага и встать на сторону добра и справедливости.

«Центральная тема фильма — борьба каждого человека с «бесами» внутри себя, с тлетворными идеями превосходства одних людей над другими. Мы живем в мире, где правда и ложь смешиваются и меняются местами. Люди, которые еще вчера являлись твоими единомышленниками, вдруг подхватывают «вирус» лжи, превращаясь в настоящих «бесов», — пояснил он.

В центре истории — следователь по особо важным делам Андрей Романов (Александр Метелкин). Ему поручено возглавить секретную межведомственную группу для нейтрализации угрозы биологического оружия, разрабатываемого вражеской лабораторией.

Метелкин назвал проект захватывающим боевиком с яркими экшн-сценами. Он отметил, что роль стала для него новым опытом.

«Разумеется, мне очень близки действия моего героя: я понимаю, что такое Родина!» — заявил артист.

В фильме также снялись Иван Охлобыстин, Ника Здорик, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин и другие. Проект создан кинокомпаниями Fenix Cinema Production, Goldfield Entertainment и «Веста» при поддержке дистрибьютора «Центр кино».

Ранее близкая подруга Гурченко рассказала о трогательном подарке от актрисы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами