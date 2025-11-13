Близкая подруга Гурченко рассказала о трогательном подарке от актрисы

Близкая подруга Гурченко дизайнер Елена Ярмак в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что легендарная актриса подарила ей эксклюзивный мундштук, который стал ей дорог.

«Людмила Марковна была потрясающим человеком и очень хорошим другом. Например, мой день рождения — очень много гостей, все пришли с подарками, Lalique, Hermès. А Людмила Марковна в тот день специально для меня купила мундштук под конкретно мою сигарету, тоненькую. И это единственный подарок, который мне действительно близок. Было очень трогательно, потому что ее бюджет значительно отличался от бюджета других гостей. Мне когда-то казалось, что она дарит то, что ей не нужно. Но когда оказалась у Людмилы Марковны дома, увидела, что она дарила самое лучшее из того, что у нее было», — поделилась Ярмак.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известна по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

