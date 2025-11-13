На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Близкая подруга Гурченко рассказала о трогательном подарке от актрисы

Близкая подруга Гурченко дизайнер Ярмак рассказала, что актриса дарила ей самое лучшее из того, что могла себе позволить
Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Близкая подруга Гурченко дизайнер Елена Ярмак в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что легендарная актриса подарила ей эксклюзивный мундштук, который стал ей дорог.

«Людмила Марковна была потрясающим человеком и очень хорошим другом. Например, мой день рождения — очень много гостей, все пришли с подарками, Lalique, Hermès. А Людмила Марковна в тот день специально для меня купила мундштук под конкретно мою сигарету, тоненькую. И это единственный подарок, который мне действительно близок. Было очень трогательно, потому что ее бюджет значительно отличался от бюджета других гостей. Мне когда-то казалось, что она дарит то, что ей не нужно. Но когда оказалась у Людмилы Марковны дома, увидела, что она дарила самое лучшее из того, что у нее было», — поделилась Ярмак.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известна по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

Ранее близкая подруга Гурченко рассказала про их отношения.

