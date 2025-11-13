Иракли о драке с Гребенщиковым: «По-мужски я поступил правильно»

Певец Иракли вспомнил о конфликте с Михаилом Гребенщиковым, который произошел на парковке после международного фестиваля «Арт-футбол». Об этом он сообщил в интервью Алене Жигаловой.

Музыкант рассказал, что грузинская команда, в которой он состоял, пережила сильный стресс на турнире: сначала футболисты лидировали в чемпионате, но потом внезапно потеряли шесть очков.

«Это была непростая ситуация: взрослые мужики плакали — три месяца готовились, пропускали работу, получали гематомы. И я был, конечно, немножко возбужден, а когда меня уже везли домой, то под руку попался человек [Гребенщиков], который абсолютно неадекватно себя вел», — поделился исполнитель.

Иракли признал свою вину, но отметил, что ситуацию усугубили национальные оскорбления со стороны Гребенщикова. Певец не исключил, что в тот момент коллега находился в нетрезвом состоянии.

«Да, по закону я поступил неправильно и понес наказание. По-мужски и по-человечески, я считаю, я поступил правильно», — отметил артист.

Музыкант выразил сожаление, что поддался на провокацию Гребенщикова. Он вспомнил, что певец высказывал в его адрес настолько оскорбительные националистические фразы, что даже мужчина, пытавшийся их разнять, сказал: «Давай я тоже его ударю». Артист подчеркнул, что в то время остро переживал такие моменты.

«Я грузин, но я родился в Москве. У меня огромное количество друзей русских. Я всегда стоял за Россию, когда находился в Грузии, и наоборот», — добавил он.

