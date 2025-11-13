Актер Мамаев признался, что Гурченко научила его быть фотогеничным в кадре

Актер Михаил Мамаев, сыгравший вместе с Людмилой Гурченко в фильме «Виват, гардемарины!» в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что артистка помогала ему на площадке.

«Гурченко взяла надо мной шефство и в тайне от режиссера Светланы Сергеевны Дружининой время от времени подсказывала какие-то вещи. Например, она посоветовала стараться быть к камере левой щекой, которая казалась ей у меня более фотогеничной… Вспоминая это, улыбаюсь, зная, как сама она умела забыть о камере, о гриме, о фотогеничности, когда надо было показать нутро… Но когда есть возможность выбрать место у камеры, рефлекторно встаю левой щекой к объективу!» — рассказал Мамаев.

Артист рассказал, что с Людмилой Гурченко он познакомился во время первого съемочного дня фильма «Виват, гардемарины!». По словам Мамаева, актриса обладала удивительным свойством, которое его поразило.

«На съемочной площадке она умела как бы исчезать. То есть находилась, например, в комнате, выбрав место потише, и все сразу ее теряли… Удивительное, очень полезное для актера свойство, когда нужно сохранить себя на весь 12-часовой день, не растратиться по пустякам в бесконечных разговорах, анекдотах, байках, которыми актерское сообщество славится. При этом и рассказчицей она была очень характерной, колоритной, я бы сказал», — поделился Мамаев.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известная по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могла бы исполниться 90 лет.

Ранее друг Гурченко рассказал, что они с Иосифом Кобзоном не успели помириться до ухода из жизни.