На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актер Мамаев признался, что Гурченко научила его быть фотогеничным в кадре

Актер Михаил Мамаев поделился, что Гурченко давала ему ценные советы на съемках
true
true
true
close
Мосфильм

Актер Михаил Мамаев, сыгравший вместе с Людмилой Гурченко в фильме «Виват, гардемарины!» в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что артистка помогала ему на площадке.

«Гурченко взяла надо мной шефство и в тайне от режиссера Светланы Сергеевны Дружининой время от времени подсказывала какие-то вещи. Например, она посоветовала стараться быть к камере левой щекой, которая казалась ей у меня более фотогеничной… Вспоминая это, улыбаюсь, зная, как сама она умела забыть о камере, о гриме, о фотогеничности, когда надо было показать нутро… Но когда есть возможность выбрать место у камеры, рефлекторно встаю левой щекой к объективу!» — рассказал Мамаев.

Артист рассказал, что с Людмилой Гурченко он познакомился во время первого съемочного дня фильма «Виват, гардемарины!». По словам Мамаева, актриса обладала удивительным свойством, которое его поразило.

«На съемочной площадке она умела как бы исчезать. То есть находилась, например, в комнате, выбрав место потише, и все сразу ее теряли… Удивительное, очень полезное для актера свойство, когда нужно сохранить себя на весь 12-часовой день, не растратиться по пустякам в бесконечных разговорах, анекдотах, байках, которыми актерское сообщество славится. При этом и рассказчицей она была очень характерной, колоритной, я бы сказал», — поделился Мамаев.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известная по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могла бы исполниться 90 лет.

Ранее друг Гурченко рассказал, что они с Иосифом Кобзоном не успели помириться до ухода из жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами