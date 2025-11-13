Названы главные редфлаги в российской литературе

Герой романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» стал главным «редфлагом» у россиянок. Об этом «Газете.Ru» сообщили сервисы «Строки» и Twinby со ссылкой на совместный опрос с МТС Медиа.

Евгений Онегин и Илья Обломов тоже стали наиболее непривлекательными мужчинами для заведения романа. Тихон Кабанов и Печорин попали в немилость поколению зумеров из-за инфантильности, пассивности и эмоциональной закрытости. Среди девушек в «редфлаги» попали Анна Каренина, Маргарита и Соня Мармеладова.

Самыми привлекательными героями-мужчинами оказались Пьер Безухов, Петр Гринев и Андрей Болконский. «Гринфлагами» среди женщин стали Наташа Ростова и Татьяна Ларина. Помимо них, в список вошла Маргарита, которую также называют ее «редфлагом». Эксперты называют это проявлением комплекса «Мадонны-блудницы»: мужчины восхищаются силой, свободой и чувственностью, но в то же время опасаются их.

Россияне отметили, что при выборе «редфлагов» важен не конкретный герой, а тип поведения. Самыми неприятными типажами оказались: манипуляторы и нарциссы-мужчины; манипулирующие и использующие выгоду женщины, а также опасные и деструктивные личности.

