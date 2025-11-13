На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы главные редфлаги в российской литературе

Россияне назвали Родиона Раскольникова главным редфлагом в литературе
true
true
true
close
ZOOM Production/«Кинопоиск»

Герой романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» стал главным «редфлагом» у россиянок. Об этом «Газете.Ru» сообщили сервисы «Строки» и Twinby со ссылкой на совместный опрос с МТС Медиа.

Евгений Онегин и Илья Обломов тоже стали наиболее непривлекательными мужчинами для заведения романа. Тихон Кабанов и Печорин попали в немилость поколению зумеров из-за инфантильности, пассивности и эмоциональной закрытости. Среди девушек в «редфлаги» попали Анна Каренина, Маргарита и Соня Мармеладова.

Самыми привлекательными героями-мужчинами оказались Пьер Безухов, Петр Гринев и Андрей Болконский. «Гринфлагами» среди женщин стали Наташа Ростова и Татьяна Ларина. Помимо них, в список вошла Маргарита, которую также называют ее «редфлагом». Эксперты называют это проявлением комплекса «Мадонны-блудницы»: мужчины восхищаются силой, свободой и чувственностью, но в то же время опасаются их.

Россияне отметили, что при выборе «редфлагов» важен не конкретный герой, а тип поведения. Самыми неприятными типажами оказались: манипуляторы и нарциссы-мужчины; манипулирующие и использующие выгоду женщины, а также опасные и деструктивные личности.

Ранее в дневниках Гурченко нашли секрет популярности «Карнавальной ночи».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами