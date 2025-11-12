На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Интернов» Вадим Демчог о своей необычной коллекции: «Маски — это порталы»

Актер Демчог признался, что коллекционирует маски разных культур
true
true
true
close
Пресс-служба актера

Актер, звезда сериала «Интерны» Вадим Демчог рассказал в интервью «Газете.Ru» о своей необычной коллекции.

По словам Демчога, его вдохновляет масочная культура.

«Маски, которые я коллекционирую со всего мира, — это порталы в иные измерения. Очень часто, просыпаясь, я знаю, в какой из порталов ускользал на ночь. Какая-то маска обязательно улыбается на стене», — делится он.

Всего у артиста более 350 масок разных культур и традиций.

«Все это инициационные маски, а не туристические — те, что пронизаны потом шаманов, актеров всевозможного рода и так далее. Этот контекст меня воодушевляет. Я с детства собираю разные маски», — признался Демчог.

Самой первой в коллекции актера стала партия масок из итальянской комедии дель арте.

«Это была самая легкая и маленькая черная маска, закрывающая лицо и нос, которая на самом деле зажимается зубами. Держишь зубами за такую маленькую деревяшечку, которая вмонтирована в маску. Она очерчивает лицо кругом, абсолютно его скрывая. Эти маски носили дамы XVII-XVIII веков, чтобы их не узнали. Она, кстати, до сих пор у меня. Это авторское исполнение, подписанное одним из мастеров», — объяснил артист.

Полное интервью с актером читайте здесь.

Ранее российские звезды назвали предметы своего коллекционирования.

