Демчог назвал «Интерны» кровососущим проектом: «Были как домашние животные»

Актер Демчог заявил, что видел солнце пять раз в месяц во время съемок «Интернов»

Актер Вадим Демчог рассказал в интервью «Газете.Ru», что сериал «Интерны» стал для него мощным экспериментом.

По словам Демчога, «Интерны» «подарили ему крылья» на определенном этапе и сыграли огромную роль в биографии. Он выразил величайшую благодарность всем людям, которые прошли с ним этот период.

Демчог отметил, что съемки в сериале были очень трудными.

«Он был очень кровососущим, и мы видели солнце максимум пять раз в месяц. Я приходил в студию, когда солнце еще не взошло, а уходил — когда уже зашло. Это были постоянные съемки, более 350 серий. Понятно, что натерли мозоли, наверное, каждому жителю этой великой страны. Мы были уже как домашние животные», — поделился артист.

Демчог отметил, что сейчас не общается ни с кем из коллег по «Интернам».

Ситком «Интерны» вышел в 2010 году на телеканале ТНТ. Сериал рассказывает о молодых и неопытных врачах, попадающих в смешные ситуации. Демчог сыграл в проекте заведующего кожно-венерологическим отделением Ивана Купитмана, близкого друга заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова (Охлобыстин).

