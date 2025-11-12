Раскрыта дата выхода сериала «Тоннель» с Боярской

Криминальный триллер «Тоннель» с Елизаветой Боярской выйдет на KION 1 декабря. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Боярская сыграла в проекте сотрудницу таможни Светлану Суворову, которая оказывается втянутой в криминальные разборки на границе с Финляндией из-за похищенного мужа. Режиссером выступила Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»).

«Съемочный процесс «Тоннеля» был сложный. Для нас маяком была Флюза, единственный человек, который был нашим вожаком от и до. И мы все время, когда уже казалось, что нет ни сил, ни настроения, ни каких-то позитивных эмоций, смотрели на Флюзу и думали: если она держится, если она может, если она горит, тогда мы тоже сможем», — поделилась звезда.

Помимо Боярской в каст вошли: Сергей Гилев, Даниил Страхов, Таисья Калинина и Александр Аверин. Последний признался, что благодарен проекту за возможность сыграть антагониста, поскольку ему нравится воплощать на экране людей с комплексами, пороками и прочим.

«Мне нравится настроение, в котором снят сериал «Тоннель». Этот тянущийся клубок, но это не тяжелая хтонь, это нахождение в постоянной интриге», — заявил артист.

Первый показ «Тоннеля» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», прошедшем с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор» в Сочи. В декабре сериал сначала выйдет на KION, а потом его покажут в эфире телеканала НТВ.

Ранее Собчак раскрыла имена знаменитостей, которыми восхищается.