Адвокат Диброва ответил, зачем телеведущий продает дом

Адвокат Добровинский: продажа дома Диброва не связана с его разводом

Адвокат Александр Добровинский в Telegram-канале раскрыл реальную причину продажи дома телеведущего Дмитрия Диброва.

По словам Добровинского, Дибров давно хотел продать дом. Он уверил, что решение выставить на продажу недвижимость никак не связано с разводом.

«Просто так совпало одно с другим. Это жизнь», — заключил адвокат.

11 ноября kp.ru сообщил, что Дибров выставил на продажу семейную виллу за 570 млн рублей, которую назвал в честь своей экс-супруги Полины.

Эта загородная недвижимость шоумена расположена в деревне Лапино Одинцовского района. Дом имеет площадь 1200 кв. м. На первом этаже находится просторная гостиная с камином и роялем, обеденная зона на восемь человек и кухня. Там же расположен холл с качелями и модерновая лестница со светодиодной подсветкой, ведущая на второй этаж.

Второй уровень коттеджа включает две детские комнаты, три ванные, две сауны, комнату отдыха с большим диваном и две спальни для взрослых. На территории также есть ботанический сад с солярием, тренажерный зал и помещение с бассейном и шезлонгами.

Инсайдер kp.ru связал недавний развод знаменитости с продажей дома. Он заявил, что телеведущий по-прежнему переживает расставание с моделью Полиной Дибровой.

Ранее сообщалось, что Дибров рискует попасть в тюрьму на 3 года после инцидента с ширинкой.