«Симпатично!»: Семенович сменила дом в России на роскошный номер за границей

Певица Анна Семенович сообщила в Telegram-канале, что улетела из России в Узбекистан.

«Мои дорогие, я долетела до Ташкента, добралась до отеля и буду быстро ложиться спать, потому что мне завтра вставать на одну очень важную конференцию. Я не была в Ташкенте лет 12-13, так что завтра буду показывать вам все!» — сказала звезда.

При этом экс-солистка группы «Блестящие», несмотря на усталость, решила показать поклонникам свой большой номер в отеле. В гостиничной комнате есть просторная ванная, гостиная, соединенная с кухней, и спальня. Семенович отреагировала на дизайн апартаментов фразой: «Симпатично».

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

В июне 2024 года стало известно, что артистка встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

11 марта артистка сообщила, что переехала в загородный дом. Певица призналась, что переезд принес ей огромные, но приятные хлопоты.

Ранее СМИ сообщили, что Ефремов избавляется от российского имущества на сумму 200 млн рублей.