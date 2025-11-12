На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети появился первый тизер «Истории игрушек 5»

Студия Pixar опубликовала первый тизер «Истории игрушек 5»
close
Pixar Animation Studios

Студия Pixar показала первый тизер пятого фильма серии «История игрушек». Видеоролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.

В опубликованном материале показан новый персонаж саги — электронный планшет Лилипад, появление которого ставит под угрозу интерес девочки Бонни к постоянным героям франшизы. В новой картине к привычным амплуа вернутся Том Хэнкс, подаривший свой голос ковбою Вуди, а также Тим Аллен (Базз Лайтер), Джоан Кьюсак (Джесси) и другие артисты.

Премьера картины в США запланирована на 19 июня 2026 года. Предыдущая часть «Истории игрушек» вышла в 2019 году и заработала по всему миру свыше $1 млрд.

В 2022 году в прокат вышел спин-офф про одного их героев — мультфильм «Базз Лайтер». Картина показала невысокие кассовые сборы по всему миру, заработав $226,7 млн при заявленном бюджете в $200 млн. Анимационный фильм вызвал множество споров — его критиковали за отсутствие Тима Аллена, который озвучивает Базза Лайтера в «Истории игрушек», и изображение однополой пары, заставившее страны Ближнего Востока и Азии отказаться от показа фильма.

По мнению креативного директора студии Pixar Тома Доктера, спин-офф не понравился зрителям, так как они привыкли видеть главного героя в образе детской игрушки, а не живого человека.

Ранее появился первый тизер «Шрека 5».

