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Появился первый тизер «Шрека 5»

У «Шрека 5» вышел первый тизер и появилась дата премьеры

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DreamWorks Animation

Анимационный фильм «Шрек 5» запланирован к выходу на большие экраны 1 июля 2026 года. Об этом сообщила кинокомпания DreamWorks в своем аккаунте в социальной сети X.

В коротком тизере продолжительностью 12 секунд подтверждается возвращение к своим ролям Майка Майерса, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас.

Последняя часть популярной серии «Шрек навсегда» была выпущена на экраны в 2010 году и принесла почти 800 миллионов долларов кассовых сборов.

25 июня стало известно, что франшиза «Шрека» пополнится пятой частью и спин-оффом об Осле.

Мультфильм о великане-людоеде и его закадычном друге Осле впервые вышел на большие экраны в 2001 году, став одним из самых кассовых релизов того года. Он также получил премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм. С тех пор лента пополнилась еще тремя фильмами — самый последний, «Шрек навсегда», вышел в 2019 году. У серии также есть спин-оффы — две части «Кота в сапогах».

В апреле «Газета.Ru» писала, что Шрек стал одним из самых популярных персонажей у российской молодежи от 18 до 24 лет. Ему конкуренцию составили Губка Боб, Кунг-фу Панда, Волк из «Ну, погоди!» и Золушка.

Ранее итальянские спасатели освободили проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре женщину.

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