На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа дата выхода фильма «Тропа гнева» с Максимом Дроздом

Фильм «Тропа гнева» с Максимом Дроздом выйдет 11 декабря
true
true
true
close
Пресс-служба фильма «Тропа гнева»

Фильм «Тропа гнева» выйдет 11 декабря в российском прокате. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе картины.

Лента повествует о пограничнике в отставке Сергее Маркове. Он отправился на границу, где служил в молодости, чтобы найти пропавшую дочь. Герою предстоит распутать детективный клубок вопросов и столкнуться с призраками прошлого.

Максим Дрозд сыграл главную роль в картине. В проекте он выполнил все трюки самостоятельно, без участия дублера. Как отметили в пресс-службе, работа над фильмом проходила в суровых и величественных горах Таджикистана. К примеру, съемочная группа столкнулась с резкими перепадами температур. Также Министерство обороны Республики предоставило команде проекта боевое оружие для съемок.

Режиссер фильма — Олег Фомин. Помимо Дрозда, в фильме сыграли Павел Чинарев («Мажор в Дубае»), Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Анфиса Черных («Географ глобус пропил»), Алена Бабенко («Молодежка. Новая смена»), Артур Ваха («Тест на беременность»).

Ранее Собчак ответила на слухи о переезде в Испанию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами