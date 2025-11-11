Названа дата выхода фильма «Тропа гнева» с Максимом Дроздом

Фильм «Тропа гнева» выйдет 11 декабря в российском прокате. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе картины.

Лента повествует о пограничнике в отставке Сергее Маркове. Он отправился на границу, где служил в молодости, чтобы найти пропавшую дочь. Герою предстоит распутать детективный клубок вопросов и столкнуться с призраками прошлого.

Максим Дрозд сыграл главную роль в картине. В проекте он выполнил все трюки самостоятельно, без участия дублера. Как отметили в пресс-службе, работа над фильмом проходила в суровых и величественных горах Таджикистана. К примеру, съемочная группа столкнулась с резкими перепадами температур. Также Министерство обороны Республики предоставило команде проекта боевое оружие для съемок.

Режиссер фильма — Олег Фомин. Помимо Дрозда, в фильме сыграли Павел Чинарев («Мажор в Дубае»), Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Анфиса Черных («Географ глобус пропил»), Алена Бабенко («Молодежка. Новая смена»), Артур Ваха («Тест на беременность»).

