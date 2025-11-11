На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Приехали в любимую родную квартиру»: Бородина навестила бабушку с деменцией

Телеведущая Ксения Бородина поделилась в Telegram-канале кадрами, снятыми во время встречи с бабушкой — Галиной Ивановной, которой в 2026 году исполнится 89 лет.

«Приехали в любимую родную квартиру, где я провела все детство», — с ностальгией отметила Бородина.

Знаменитость подчеркнула, что пожилая родственница сохраняет активность и жизнерадостность, несмотря на деменцию. Она по-прежнему читает, гуляет на свежем воздухе и даже может с легкостью вспомнить точный адрес дома, где родилась. В то же время Галина Ивановна не смогла назвать имя своей правнучки — дочери Бородиной Теоны.

«Это было лучшим решением — взять бабушке сиделку. Очень хорошо, что она не одна», — подчеркнула знаменитость.

Пост Бородиной вызвал теплый отклик среди подписчиков знаменитости.

«Бабуля молодец, пусть живет долго и счастливо в родных стенах»; «Какая трогательная история! Здорово, что бабушка в порядке и окружена заботой»; «Прекрасная бабуля, большая молодец, что старается все вспоминать, живет и радуется жизни», — написали под публикацией.

