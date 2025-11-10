На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Надя Михалкова презентовала свой фильм

В Москве прошла премьера драмы Михалковой «Огненный мальчик»
Андрей Калмыков

В Москве состоялась премьера фильма Нади Михалковой «Огненный мальчик». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Драму представили ее режиссер и сценаристка Надя Михалкова, продюсер Павел Буря, оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, а также актеры проекта Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко, Богдан Голощук, Константин Белошапка. Режиссер назвала команду проекта лучшими людьми.

«Они вложили столько сил в эту историю, и на съемочной площадке ни разу никто не слышал слова «нет». Каждый человек из нашей группы вложил в эту историю часть своей любви. И эта любовь — это самое главное. Если вы почувствуете с экранов хотя бы капельку этого вложенного нами чувства, то у нас все получилось», — поделилась Надя Михалкова.

Сюжет картины повествует о тяжелых отношениях между матерью и сыном-подростком.

Показ картины посетили Егор Кончаловский, Артем Михалков с семьей, Ирина Розанова, Екатерина Вилкова и Илья Любимов, Игорь Волошин, Данила Шарапов, Гавриил Гордеев, Денис Симачев, Роман Прыгунов, Марина Зудина, Павел Табаков, Артур Бесчастный, Аглая Шиловская, Ангелина Загребина, Мария Андреева, Арам Вардеванян, Семен Шомин, Даниел Барнс, Егор Губарев.

