Стало известно о серьезных проблемах в семье Владимира Симонова

Бывшая возлюбленная Владимира Симонова рассказала «СтарХиту», что у народного артиста России возникли проблемы в семье незадолго до кончины.

По словам женщины, Симонов расстался с женой. Неизвестно, что послужило причиной разрыва.

«Когда мы уже не были в отношениях, он мне жаловался, что не очень доволен своей личной жизнью. И вообще жаловался на жизнь и почему-то не был воодушевлен тем, как она проходит. Говорил, например, что продюсеры почему-то предпочитали для съемок другого артиста, похожего на него по типажу. Очень переживал из-за этого в том числе», — поделилась экс-партнерша актера.

Бывшая возлюбленная Симонова считает, что актер мог бы прожить дольше, если бы имел другую профессию. По ее словам, артист постоянно испытывал стресс, который спровоцировал проблемы со здоровьем. Из-за плохого самочувствия Симонову пришлось сделать перерыв в творческой деятельности, чтобы сделать операцию на сердце.

«Он уже начал восстанавливаться, и, казалось, все идет хорошо, но возникли осложнения. Причем в последние несколько месяцев произошла странная ситуация: он совсем перестал выходить на связь с теми, с кем общался активно раньше», — заявила бывшая возлюбленная артиста.

Владимира Симонова не стало 9 ноября из-за сердечной недостаточности.

